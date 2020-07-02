Захарова оценила блокировку семи российских телеканалов в Латвии

02.07.2020, 17:16, Новости дня

Запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что эти возмутительные и неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетености соответственных органов, которые не сумели разобраться в том, что Дмитрий Киселев никак не связан и никогда не был связан с тем, о чем было Ригой сейчас заявлено», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Он также пояснила, что данная структура носит «юридический статус автономной некоммерческой организации, руководит ею госпожа [главред RT Маргарита] Симоньян».

Отмечается, что власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИДе заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».

Напомним, Латвия запретила трансляцию семи входящих в семью RT российских каналов, так как они якобы «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today является смешным, доказывающим неосведомленность властей Латвии. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к RT.

Симоньян высмеяла решение властей Латвии, которые запретили семь каналов RT исходя из ошибочного мнения, что их возглавляет Киселев.