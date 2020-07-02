 

Захарова оценила блокировку семи российских телеканалов в Латвии

02.07.2020, 17:16, Новости дня

Запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что эти возмутительные и неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетености соответственных органов, которые не сумели разобраться в том, что Дмитрий Киселев никак не связан и никогда не был связан с тем, о чем было Ригой сейчас заявлено», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

Он также пояснила, что данная структура носит «юридический статус автономной некоммерческой организации, руководит ею госпожа [главред RT Маргарита] Симоньян».

Отмечается, что власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИДе заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».

Напомним, Латвия запретила трансляцию семи входящих в семью RT российских каналов, так как они якобы «находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева».

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что решение Латвии о запрете вещания семи каналов Russia Today является смешным, доказывающим неосведомленность властей Латвии. Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к RT.

Симоньян высмеяла решение властей Латвии, которые запретили семь каналов RT исходя из ошибочного мнения, что их возглавляет Киселев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / “Манчестер Юнайтед” собрался приобрести Хаверца

19.04 / “Ювентус” готов расстаться с Сарри и взять Зидана

26.05 / COVID-19 в Украине. За сутки больше выздоровевших, чем заболевших

20.06 / Генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади

09.05 / 24 Horas – США накрыла небывалая со времён Великой депрессии безработица

30.04 / Депутат Кравченко передал волонтерам 5 тыс. защитных комплектов

12.05 / Двое советников Гуайдо подали в отставку

12.04 / Подруга Ассанжа сообщила, что у них есть двое детей

04.05 / “Никакой коррупции в ОП нет”. Ермак назвал скандал с участием его брата “спланированной операцией”

24.04 / Скворцова назвала сроки выхода на плато заболеваемости коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска