 

Россия увеличит поддержку радиоэлектронной промышленности в 11 раз

02.07.2020, 17:16, Новости дня

Правительство РФ в 2020 году направит на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности 15 млрд рублей, в 2021 году объем средств вырастет почти в 11 раз – до 160 млрд рублей, сообщил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

«Отдельный большой блок – это электронная и радиоэлектронная промышленность. Фактически в рамках нацплана предполагается начать реализацию крупной программы по созданию промышленной базы и технологического задела в этой отрасли», – передает ТАСС слова Осьмакова.

Уточняется, что на поддержку легпрома в рамках дополнительного финансирования планируется выделить 127,5 млрд рублей.

23 июня президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов для таких компаний снизить до 7,6%, причем бессрочно.

10 июня Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса.

В тот день Путин провел совещание по развитию телекоммуникаций, на котором также призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий».



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