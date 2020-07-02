Трамп: «Мы справляемся с кризисом»

02.07.2020, 17:11, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил в четверг с заявлением для прессы.

Обратившись к журналистам, президент отметил происходящие в стране позитивные изменения на рынке труда.

В частности, Трамп остановился на данных, приведенных в последнем докладе на эту тему, в котором рассматривается развитие ситуации в июне.

Президент отметил, что за это время в стране было создано 4,8 миллиона рабочих мест.

Он констатировал также, что постепенное смягчение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, помогло бизнес-структурам вернутся к работе.

Президент подчеркнул, что, согласно данным, приведенном в докладе, в минувшем месяце безработица в стране снизилась до 11,1 %.

Трамп особо остановился на позитивных изменениях в области занятости трудящихся-афроамериканцев, а также американцев с латиноамериканскими корнями.

Трамп подверг критике то, как некоторые СМИ освещают ситуацию в стране.

«Мы справляемся с кризисом», – сказал президент, остановившись на борьбе с пандемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями.

В этом контексте Трамп остановился на взаимодействии администрации с губернаторами штатов в решении обеспечения клиник необходимым оборудованием.

Позднее в тот же день президент выступает на проходящей в Белом доме выставке-презентации The Spirit of America.

После прошлой пятницы президент не участвовал в публичных мероприятиях. В твитах, опубликованных в последние дни, Трамп подверг критике участников выступлений, предпринимавших попытки демонтировать некоторые исторические памятники.

Американские СМИ отмечают, что в последнее время США сталкиваются с острыми проблемами в различных сферах жизни общества. Речь, в частности, идет о продолжающейся пандемии коронавируса и протестах, связанных с межрасовыми отношениями в стране.

В последние дни в стране развернулась острая дискуссия в связи с сообщениями о предполагаемых выплатах афганскому Талибану со стороны России за убийства американских военных в Афганистане.