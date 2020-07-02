Плебисцит или «покушение на суверенитет народа»?

02.07.2020, 17:11, Новости дня

Проведение голосования по поправкам в Конституцию не было обязательным с точки зрения российского права, говорится в обнародованном 2 июля заявлении движения «Голос». По мнению авторов обращения, инициаторы плебисцита не могли не осознавать, что все это не более чем пиар-акция.

«ЦИК превысил свои полномочия, введя досрочное голосование, – констатируется в заявлении. – Учет 58,6 млн голосов, которые были получены до 1 июля, не имеет под собой законных оснований. При этом явка на досрочном голосовании оказалась аномальной – не только по количеству проголосовавших (фактически ⅘ из числа якобы поучаствовавших в голосовании граждан, сделали это до 1 июля), но и по необъяснимым дисбалансам в явке среди регионов».

Итоги голосования граждан оказались сфальсифицированными и не соответствуют озвученным Центризбиркомом цифрам – ни по явке, ни по проголосовавшим «да» и «нет», утверждает «Голос».

«Прошедшее голосование оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны, как пример покушения на суверенитет народа», – подчеркивается в заявлении.

Эксперты рассказали Русской службе «Голоса Америки» о том, что им показалось странным и в самом принимаемом документе, и в ходе процедуры «Общероссийского голосования»

«Поправки фактически подвисли в воздухе»

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц в интервью Русской службе «Голоса Америки» предположил, что если Кремлем ставилась задача показать красивые числа на экране, то цель достигнута. В то же время, по его мнению, добиться легитимности результатов внутри страны и за рубежом российским властям не удалось.

«Более того, если бы эти поправки были приняты по конституционной процедуре, без общероссийского голосования, их легитимность оказалась бы значительно выше, чем сейчас, – добавил он. – А сейчас поправки фактически подвисли в воздухе, так как очевидно, что были массовые фальсификации, напрочь отсутствовали условия для того, чтобы общество могло сформировать свою волю свободно, получить объективную информацию как от сторонников, так и противников поправок».

Сторонники поправок получили беспрецедентное преимущество на федеральных телеканалах, отмечает Григорий Мельконьянц. По его словам, госчиновники, представители органов власти и избирательных комиссий постоянно занимались незаконной агитацией, а их оппоненты были полностью лишены возможности донести до граждан альтернативную точку зрения.

«А хуже всего, что до граждан поправки доносились в искаженном виде, о каких-то изменениях говорилось очень много, а о каких-то, прежде всего политических, умалчивалось вообще, – указывает он. – Так, на упоминание про ключевую поправку пакета предложений – обнуление президентских сроков – (на ТВ) словно было наложено табу. При этом голосовать предлагалось по всему пакету, а не по каждой поправке в отдельности. Это тоже нарушает наше законодательство по принятию изменений в Конституцию».

Сама процедура была серьезным образом модифицирована в худшую сторону по сравнению с выборами или референдумом, она стала менее прозрачной и более подверженной различным манипуляциям и фальсификациям, говорит сопредседатель «Голоса». На его взгляд, абсолютно ясно, что все было заранее спланировано.

Есть большая вероятность, что многие практики, обкатанные властями в ходе голосования по поправкам в Конституцию, негативно отражающиеся на реальном волеизъявлении народа, в дальнейшем будут перенесены на выборы, резюмировал Григорий Мельконянц.

«Условия голосования способствовали тому, чтобы оно прошло с нарушениями»

Одобрения депутатами обеих палат российского парламента, в принципе, было бы достаточно для того, чтобы предлагаемые поправки в Конституцию РФ были приняты. На это в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» указал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Григорий Голосов.

«Но, как известно, Владимир Путин выразил еще пожелание, чтобы эти поправки были приняты всенародным голосованием и получили одобрение народа. И то, как это было сделано, вызывает весьма серьезные сомнения», – отмечает эксперт.

Первой причиной для сомнений является тот факт, что принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации вообще не предусматривает проведения какого-либо референдума по принятию изменений в Основной закон страны. Именно поэтому нынешняя процедура и была квалифицирована как «всероссийское голосование», а не как референдум.

«Однако, поскольку это было все-таки голосование по поводу конституционных изменений, то нужно было соблюсти вытекающее, как из буквы, так и из духа Конституции положение о том, что поправки, которые затрагивают самые разные аспекты конституционного устройства, не могут приниматься одним пакетом. Это условие не было соблюдено», – продолжил профессор Голосов.

Кроме этого собеседник Русской службы «Голоса Америки» указал, что при организации «всероссийского голосования» были допущены существенные отступления от принятых в стране норм избирательного процесса – как в плане проведения агитации, которая носила односторонний характер, так и с учетом того, что голосование проводилось в экстраординарных условиях и в течение нескольких дней. «Что является абсолютной новацией в российских условиях, и, по мнению многих экспертов, значительно расширило возможности для нарушений и при проведении голосования, и при подсчете голосов. И, вообще – надо сказать, что условия, которые были созданы для этого голосования, в максимальной степени способствовали тому, чтобы оно прошло с нарушениями. Все возможности контроля, которые и ранее существовали на выборах в России в весьма ограниченном масштабе, были урезаны до абсолютного минимума», – констатирует Григорий Голосов.

Плюсы и минусы поправок

Декан юридического факультета санкт-петербургского отделения Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Цыпляев был среди тех, кто принимал участие в работе над текстом Конституции РФ 1993 года. К внесенным поправкам у него двоякое отношение. «Есть поправки, которые я считаю желательными, или, по крайней мере, целесообразными. И есть такие, к которым у меня имеются претензии. Мы должны понимать, что там есть разные поправки, и в этом вся сложность», – начал он свой комментарий для Русской службы «Голоса Америки».

Самой правильной поправкой Цыпляев считает ту, что убирается слово «подряд» из статьи, где прописаны, максимум, два президентских срока для одного и того же лица. «Таким образом, исчезает двусмысленность, которая изначально не предполагалась в тексте (Конституции РФ). Но, тем не менее – русский язык сложен и разнообразен. И эта позиция запускает обязательную плановую смену власти», – поясняет свой тезис эксперт.

Одобряет Сергей Цыпляев и новацию, закрепляющую право президента страны ходатайствовать об отстранении от должности судей высших инстанций. «А Совет Федерации принимает соответствующее решение в случае их ненадлежащего поведения», – уточняет собеседник «Голоса Америки».

Третья позиция, которая, по мнению декана юрфака петербургского отделения РАНХиГС, была разумна, но неверно интерпретирована рядом политических комментаторов – соотношение Конституции и решений межгосударственных органов, которые могут противоречить положениям Основного закона. «Никто не может принимать в стране решений, противоречащих Конституции», – убежден Цыпляев. И поясняет, что соотношение ратифицированных Россией международных договоров и общепризнанных норм с одной стороны, и федеральных законов с другой – оговорено в первом разделе Конституции, «в котором ничего не поменялось!», – подчеркивает он.

Что же касается несогласий с внесенными поправками, то Сергей Цыпляев отмечает: «Во-первых, это расширение полномочий федеральной власти и внесение дополнительных прав в компетенцию Российской Федерации, что означает дальнейшую централизацию и уменьшение полномочий субъектов РФ.

И рядом с этим – своеобразная формула комплектования Совета Федерации, где помимо двух представителей от каждого субъекта, появляется до 30 человек, назначенных президентом, и до 7 из них могут назначаться пожизненно. То есть у нас Совфед медленно превращается в некую Палату лордов, что противоречит республиканской идее. Тем более, что Совет Федерации в значительной степени является органом, контролирующим деятельность президента», – констатирует он. И добавляет к списку претензий урезание полномочий органов местного самоуправления и расширение прав государственной власти вмешиваться в вопросы назначения и формирования кадров МСУ.

«Вопрос, вынесенный на голосование, сформулирован с отступлением от норм русского языка»

В течение нескольких недель перед началом «всероссийского голосования» было высказано немало критических замечаний по поводу поправок, которые не несли никакой смысловой нагрузки, и всего лишь дублировали уже существующие федеральные законы. Либо воплощали известную ироническую формулу: «за все хорошее, против всего плохого».

«Здесь было некое смешение предлагаемых мер», – считает Сергей Цыпляев. «Предлагалось нечто, что могло бы сделать эти поправки более популярными, с учетом того, что они не носят конституционного характера. Но потом возник целый вал предложений закрепить в Конституции такие-то положения со стороны различных политических группировок.

И я всегда говорю, что когда вы ставите вопрос о серьезных изменениях в Конституции, вы открываете “ящик Пандоры”. И со всех сторон идут взаимоисключающие предложения, что делает Основной закон очень громоздким и сложным для соблюдения», – подытоживает свой комментарий один из соавторов Конституции РФ 1993 года.

В свою очередь, Григорий Голосов напоминает, что все аспекты экономической жизни в Российской Федерации регулируются уже действующим законодательством. А тот факт, что вопросы индексации пенсий и выплаты зарплат вносятся отдельными пунктами в Конституцию страны, свидетельствует о том, что это сделано с расчетом на повышение привлекательности всего комплекса вносимых поправок. «А с другой стороны, в плане экономической политики они могут иметь и негативное значение, поскольку в определенный момент они могут подтолкнуть власти к замораживанию минимального размера оплаты труда», – отмечает профессор ЕУСПб.

И заключает: «Что же касается положения о защите русского языка, то это такие риторические вещи, которые в Конституцию можно вписать, потому что это, в сущности, безобидно. Но от этого ситуация с защитой норм русского языка, в общем-то, не улучшится. О чем свидетельствует то, что даже вопрос, вынесенный на общенародное голосование, сформулирован с очевидным отступлением от синтаксических норм русского языка».