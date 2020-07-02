Суд в США официально приостановил выход книги племянницы Дональда Трампа “Как моя семья создала самого опасного человека в мире”

02.07.2020, 17:06, Разное

Суд в городе Покипси, штат Нью-Йорк, поставил временный запрет на издание книги племянницы президента США Дональда Трампа, психолога Мэри Трамп. Книга под названием “Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире” должна была увидеть свет 28 июля, то есть за несколько недель до национального съезда Республиканской партии, где кандидатура Дональда Трампа будет выдвинута на переизбрание на президентский пост.

Таким образом судья Покипси удовлетворил прошение младшего брата президента Роберта Трампа, ранее заявившего, что книга нарушает соглашение о неразглашении, которое было заключено членами их семьи после смерти отца Фреда Трампа в 1999 году. Теперь же издателю запрещено распространять произведение, пока не будет принято постоянное решение по иску Роберта Трампа. Сколько времени займет процесс, неизвестно.

Единственное фото Мэри Трамп в интернете – портрет из ее “замороженного” аккаунта в Twitter

Адвокат Мэри Трамп и издательства Simon & Schuster Тед Бутрус заявил, что подаст апелляцию. По его словам, ограничение политических публикаций нарушает принцип свободы слова.

В описании книги Мэри Трамп говорится, что племянница президента США описывает в произведении “кошмарные переживания, разрушительные отношения и трагическую комбинацию из пренебрежения и злоупотребления”. Мэри – дочь старшего брата Дональда Трампа Фреда. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа. По данным СМИ, в своей книги Мэри Трамп в том числе расскажет о том, что Дональд Трамп был причастен к смерти ее отца, а также как он потешался над своим отцом, когда тот стал страдать от болезни Альцгеймера.

В краткой аннотации новой книги на сайте Amazon говорится, что автор повествует о том, как ее дядя стал “человеком, который сейчас представляет угрозу для благополучия всего мира, экономической безопасности и всей социальной структуры общества”.

“Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире” Мэри Трамп