Жертвы Харви Вайнштейна получат компенсацию в размере 19 миллионов долларов

02.07.2020, 17:06, Разное

После всех притеснений, угроз и дискриминации эти выжившие наконец-то получают некоторое подобие правосудия. Я благодарю их за то, что они отважились рассказать свои истории. Мы гарантируем, что женщины, пострадавшие от действий Харви Вайнштейна, получат 19 миллионов долларов. А те женщины, которых заставили подписать договор о неразглашении, будут освобождены от него и смогут наконец говорить свободно,

– написала в Twitter генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Отметим, что речь идет не о том, что каждая из жертв продюсера получит по 19 миллионов долларов, в заявлении говорится о суммарной компенсации. Деньги будут разделены между женщинами, которые подверглись дискриминации по признаку пола и домогательствам во время работы в The Weinstein Company.

Напомним, секс-скандал вокруг голливудского продюсера разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах более 100 женщин, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. На фоне скандала Вайнштейна уволили из собственной компании.

В этом году, 11 марта, суд приговорил Харви к 23 годам лишения свободы за сексуальное насилие. Почти через две недели он заразился коронавирусом, будучи в заключении в Нью-Йорке. 10 апреля СМИ сообщили, что Вайнштейн вылечился.

Харви Вайнштейн в больнице во время интервью, декабрь 2019 года