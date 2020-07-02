Скандалы: Треугольник интересов

02.07.2020, 17:05, Разное

Как «Траст», «Открытие холдинг» и ВТБ делят «Агд Даймондс»

Начинается банкротство года. В Московском арбитражном суде будет слушаться дело о неплатёжеспособности финансовой группы «Открытие холдинг», которая несколько лет назад владела крупнейшим частным российским банковским холдингом. Банкротство компании неминуемо, но до сих пор главную интригу составляет вопрос о том, как именно оно будет проводиться — по сценарию «Траста» или самого «Холдинга».

Все деньги «Трасту»

«Открытие холдинг» контролировал три банка — «Траст», ФК «Открытие», Рост-банк. После того как в 2017-м году ЦБ взял всю финансовую группу на санацию, невозвращенные кредиты были переданы «Трасту», в результате чего банк получил портфель «весом» в 450 миллиардов рублей. Которые и являются сегодня объектом судебного спора.

Итогом этой финансовой операции стало превращение «Траста» в 2018-м году в коллектора, который должен был собирать долги всей группы. Для «Открытие холдинг» эта операция имела критическое значение, так как долг холдинга перед «Трастом» оценивался в 86% всего совокупного долга.

На первом этапе операция выглядела вполне мирно. Как утверждали представители холдинга, они передали кредиторам практически все свои активы.

Но количество и стоимость добровольно переданного имущества оказалось недостаточными для полного исполнения обязательств. После чего началась военная стадия операции.

Первым с угрозами в адрес «Открытие холдинг» выступил тогдашний заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев. 2-го июля 2018 года он заявил, что Центробанк готов пойти на банкротство, если тот не погасит свои долги.

Но в тот момент угрозы в исполнении Поздышева выглядели частью компании давления на акционеров «Открытия».

Реальным же признаком грядущей войны стало назначение в мае 2019 года на должность главного исполнительного директора «Траста» Михаила Хабарова. Хабаров с 2006 по 2014 годы руководил инвестиционными структурами консорциума «Альфа-Групп», известного безжалостным отношением к своим должникам.

И война началась. 25 июля 2019 года были арестованы счета пяти бывших руководителей «Открытия» — Вадима Беляева, Евгения Данкевича, Геннадия Жужлева, Елены Будник и Рубена Аганбегяна. Попытки отменить это решение в суде были проиграны.

А в октябре 2019 года на сайте «Федресурс», где публикуются юридически значимые сведения о фактах деятельности всех видов бизнеса, появилось предупреждение о намерении «Траста» обратиться в суд с заявлением о признании общества «Открытие холдинг» банкротом.

Гонка банкротств

Предупреждения «Траста» оказались пустыми угрозами. Реальный ход сделало «Открытие холдинг». Поздно вечером 19 февраля 2020 года на том же самом «Федресурсе» было опубликовано «Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве».

Речь шла о так называемом «самобанкротстве» — которое можно определить как «самоконтролируемое». Таким образом холдинговая компания могла держать все свои финансовые секреты при себе.

На следующее утром намерение превратилось в реальность — заявление о самобанкротстве зарегистрировал арбитражный суд Москвы. Смысл этого шага и этой спешки понятен: уже на следующий день, 21 февраля, в тот же самый суд поступило заявление о «Траста» о признании АО «Открытие холдинг» банкротом.

В результате конфликт между «Холдингом» и «Трастом» превратился в судебную драму, смысл которой сводился к выбору сценария банкротства. Один предполагал контроль со стороны «Траста», другой такого контроля не предполагал.

Алмазный скелет в шкафу

Зачем «Открытие холдингу» понадобилось пускаться в такие тяжкие, пытаясь добиться самобанкротства несмотря на то, что его главные активы — банки — были реквизированы еще в 2017-м году?

Был один особый актив, который изначально сохранился на балансе холдинга и не вошел в периметр санации. Речь идет об АО «Агд Даймондс» (в прошлом «Архангельскгеолдобыча»), которая занимается добычей алмазов в Архангельской области. Эта компания на 100% принадлежит ООО «Открытые промышленные инвестиции», которое является такой же стопроцентной дочкой АО «Открытие холдинг» , купившего алмазный бизнес в начале 2017 года — до того как началась тотальная санация. И тем не менее эта компания оказалась вне досягаемости «Траста».

«Агд Даймондс» компания со сложной и запутанной историей, в которой сыграли большую роль самые разные люди и организации.

Не менее сложной стала и сделка по покупке алмазной компании. Деньги «Открытие холдингу» на приобретение «Агд Даймондс» дал ВТБ, кредит был оформлен на «Открытые промышленные инвестиции», но взамен банк получил так называемую «независимую гарантию» на $1,5 млрд от… «Агд Даймондс».

Особый инсайд-колорит всей операции придавал тот факт, что ВТБ принадлежало (и судя по отчетности продолжает принадлежать) 9,99% акций «Открытие холдинг».

Таким образом можно предположить, что покупка «Агд Даймондс» была согласована с реальными игроками-инсайдерами алмазного бизнеса. Собственно ВТБ не просто кредитовал эту сделку, он был и остается активным участником сложившейся ситуации, получая и распределяя всю выручку алмазного бизнеса.

Именно поэтому, когда начинается любые телодвижения вокруг «Агд Даймондс», представители ВТБ внимательно следят за развитием ситуации.

Так было, например, после того как в конце мая ФАС объявила, что может развернуть сделку по продаже в 2017 году алмазодобытчика.

И вот очередное предупреждение в истории с «Открытие холдингом» и его алмазами. Теперь уже нет никаких оснований считать это заявление демонстративной угрозой, необходимой для усиления переговорной позиции. Вопрос, каким образом будут затронуты интересы ВТБ. Судя по всему, именно позиция госбанка станет главным драйвером судебной драмы.

Александр Кузьмин