Скандалы: Игорь Мыльников пострадал за то, что его не знали в «лицо»

02.07.2020, 17:05, Разное

Генпрокурор уволил своего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности, который устроил пьяный дебош в ОМВД «Филевский парк»

Как стало известно “Ъ”, генпрокурор Игорь Краснов своим приказом уволил замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, который устроил пьяный дебош в ОМВД «Филевский парк». Основанием для приказа стало нарушение господином Мыльниковым кодекса этики прокурорского работника.

По данным “Ъ”, Игорь Мыльников был доставлен в ОМВД «Филевский парк» в понедельник поздно вечером сержантом полиции. Прокурорский работник, находящийся в неадекватном состоянии, пытался вломиться в один из элитных домов на территории, подведомственной ОМВД. Его охрана вызвала полицию, которая и задержала хулигана.

При этом не исключено, что прокурор, явно перебравший спиртного, просто ошибся адресом, возвращаясь к себе домой — живет он неподалеку.

Как бы там ни было, но о своем спецстатусе доставляемый в ОМВД прокурор предпочел полицейскому не сообщать, а проговорился только тогда, когда полицейские решили поместить его в камеру. Тогда явно неадекватный господин Мыльников предложил себя «загуглить». Кстати, в поисковики он попал только после инцидента. Затем напал на полицейского, который предложил нарушителю снять ремень. Стычка закончилась не в пользу надзорщика: полицейские его быстро скрутили. После разбирательства господина Мыльникова передали сотрудникам прокуратуры, которые приехали в ОМВД. В отношении полицейских СКР начал проверку, так как по закону «не допускаются задержание, привод, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других лиц и задержания при совершении преступления».

Проверка может закончиться возбуждением в отношении стражей порядка уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Как объяснил “Ъ” источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией, проблемы у господина Мыльникова, который сам в прокуратуру пришел из органов внутренних дел, возникла из-за того, что у него при себе не оказалось служебного удостоверения.

«После предъявления его сотрудники полиции не должны были доставлять прокурорского работника в своей отдел»,— отметил собеседник “Ъ”. Именно поэтому сотрудник Генпрокуратуры и предлагал полицейским проверить его по интернету и отпустить, полагает источник. По его словам, в надзорном ведомстве господин Мыльников как раз и отвечал за взаимодействие с МВД, в руководстве которого его хорошо знали.

Генпрокурор Игорь Краснов, которому на следующий день доложили об инциденте с подчиненным из центрального аппарата, тут же распорядился провести в его отношении служебную проверку, а вскоре уволил Игоря Мыльникова из органов прокуратуры.

Отметим, что в прошлом году генпрокурор Юрий Чайка своим приказом наградил господина Мыльникова знаком «Почетный работник прокуратуры».

В соответствии с его статусом награжденному было выплачено крупное денежное поощрение, установлена доплата, он получил преимущественное право на получение или улучшение жилой площади, распределяемой органами прокуратуры, а также на ежегодный отпуск в удобное для него время и представление к досрочному присвоению классного чина. Наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения из органов прокуратуры работника, награждённого нагрудным знаком, может применяться только с согласия руководителя надзорного ведомства.

По данным источника “Ъ”, пострадал замначальника управления за нарушение кодекса этики прокурорского работника. В нем, в частности, говорится, что сотрудник надзорного ведомства даже во время внеслужебной деятельности должен быть «тактичным, выдержанным и эмоционально устойчивым», соблюдать «правила общежития» и не допускать использование своего служебного положения «для оказания давления на деятельность органов госвласти». Кстати, не исключено, что по результатам служебной проверки, которая еще продолжается, господин Мыльников не только лишится погон, но и будет привлечен к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции.

Николай Сергеев