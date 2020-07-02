 

Иммунитет к COVID-19 может вырабатываться при отсутствии антител — шведские ученые

02.07.2020, 17:02, Разное


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Шведские ученые провели иммунологический анализ образцов 200 переболевших, в том числе тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, передает BBC. У 30% обследованных не были выявлены антитела, но обнаружен так называемый Т-клеточный иммунитет, причем он был вдвое выше, чем у людей с антителами. Т-клетки (или Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее действовавших антигенах и способствуют формированию иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.

Исследователи сделали вывод, что уровень коллективного иммунитета может быть гораздо выше, поскольку во всем мире ученые в своих оценках опираются исключительно на количество переболевших с антителами. Это неудивительно, поскольку анализ на Т-клетки более сложен и проводится вручную в специализированных лабораториях, поэму провести массовое тестирование невозможно. 

По словам одного из авторов исследования, доцента Каролинского университета Маркуса Баггерта (Marcus Buggert), необходим дополнительный анализ для того, чтобы оценить защитные свойства Т-клеток. Возможно, они защищают человека от заболевания, но не могут защитить от заражения и распространения инфекции. Кроме того, пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу в Т-клеточном ответе.

«Вероятно, сейчас мы занижаем число людей, у которых есть какой-то иммунитет. Означает ли это, что такие люди полностью защищены или в будущем заболевание будет протекать у них в более мягкой формой или бессимптомно, сейчас сказать сложно», – сказал ученый.

Профессор Дэнни Альтманн ( Danny Altmann) из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) назвал шведские исследование «надежным, впечатляющим и тщательным» и отметил, что оно добавило доказательств в пользу гипотезы о том, что процент людей с приобретенным иммунитетом гораздо выше.

«Одно тестирование на антитела не дает полной картины», – подчеркнул Альтманн.



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