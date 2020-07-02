Москва отвергла обвинения в поставках вооружений талибам

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02.07.2020, 16:53, Новости дня

Россия никогда не поставляла вооружения радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ), только законному правительству Афганистана, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Россия поставляла вооружение только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно», – передает РИА «Новости» заявление Захаровой.

По ее словам, госсекретарь США Майкл Помпео на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не ставил вопрос о якобы прекращении поставок оружия талибам.

Напомним, издание New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Президент США Дональд Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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