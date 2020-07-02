 

США не исключили «вмешательства» РФ в выборы в Грузии

02.07.2020, 16:53, Новости дня

Посол США в Грузии Келли Дегнан не исключила, что РФ якобы может вмешаться в парламентские выборы в Грузии 31 октября. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как информирует в четверг газета «Квирис палитра» («Палитра недели»), посол заявила, что «конкретных доказательств» такого «вмешательства» у нее пока нет, но «вероятность этого высока».

«Все мы видим, какая активная и креативная российская дезинформация, она влияет на многие выборы, и Грузия – очевидная цель», – сказала посол.

По словам Келли Дегнан, ее страна, а также Великобритания и другие международные партнеры помогают Грузии «лучше оценить получаемую информацию».

Посол пожелала Грузии провести «примерные выборы для этого и других регионов».

Она также отметила, что Грузия является объектом кибератак из РФ и обвинила в этом ГРУ.

«На Грузию была осуществлена большая кибератака российским ГРУ. Это должна отрезвить Грузию и другие страны», – сообщила глава американской дипломатической миссии.

Президент Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что обвинения в адрес РФ в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.



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