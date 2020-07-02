 

Мнение: Макарушка женился вновь

02.07.2020, 16:45, Разное

Женитьба Андрея Макаревича.

В мае этого года совесть России Андрюшка Макаревич женился по всем канонам еврейских традиций, чем остался очень доволен. Вчера всплыли в сети фотки с его свадьбы, которую он из присущей ему скромности решил до некоторого времени скрыть. Раньше он принципиально обходился без свадеб при женитьбах, так как куклы на машинах вызывали у него тошноту, да и эти крики из толпы жующих, типа «не тяните с маленьким!», нагоняли на него смертельную тоску. В этот раз всё было иначе, так как все заботы о мероприятии в свои железные ручки взяла невеста. Так что никто не упрекнет русского прославленного барда, да что там говорить, Бояна, в некотором пренебрежении к «родным» традициям. Всегда можно тыкнуть пальцем в сторону супруги, и сказать, что я тут не причем, это всё она! 

Ну что тут скажешь!? Можно только по-русски пожелать: Мазаль тов! Андрюша!

Источник: Достало



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