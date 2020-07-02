WSJ – Саудовская Аравия угрожает Анголе и Нигерии новой ценовой войной

02.07.2020, 16:44, Новости дня

Саудовская Аравия потребовала от Анголы и Нигерии компенсировать объёмы сокращений по добыче нефти, о чём ранее договорились страны ОПЕК, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, в противном случае министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман пригрозил началом очередной ценовой войны на нефтяном рынке.



Reuters

Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не выполнят ранее взятые на себя обязательства и не компенсируют объёмы сокращений по добыче, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, потребовав от Анголы и Нигерии представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые бы компенсировали невыполненные обязательства в первые месяцы после принятия соглашения.

18 июня в ходе видеоконференции министерского мониторингового комитета ОПЕК+ министр энергетики королевства дал понять, что страна будет продавать свою нефть со скидкой, заявив, что им известно, «кто клиенты» Анголы и Нигерии.

Как отмечает издание, столь «жёсткая позиция фактического лидера ОПЕК» грозит новыми проблемами в организации, всего через несколько месяцев после того, как Саудовская Аравия развязала ценовую войну с давней союзницей на рынке нефти, Россией. В начале марта конфликт начался из-за разногласий относительно того, как обеспечивать нефтью мировые рынки во время пандемии.

Это решение спровоцировало обвал цен на нефть, которые в США упали на 25%, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. Это заставило Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны рассмотреть возможность сокращения бюджета, в то время как американские производители начали сокращать свои расходы. В апреле Эр-Рияд и Москва устранили разногласия, договорившись о сокращении производства на 10%. Позже сделку продлили до 6 июня.

Как отмечает WSJ, цены на нефть восстановились после апрельского обвала, однако до сих пор остаются относительно низкими. В Международном валютном фонде предупредили, что в числе наиболее пострадавших от низких цен на нефть окажутся африканские производители.