Юрист рассказал, какое наказание ждет сбросивших бутылку на голову девочки

02.07.2020, 16:30, Новости дня

Выбросивших с 22 этажа пакет с мусором, бутылка из которого попала в голову маленькой девочки, могут привлечь как к уголовной, так и к административной ответственности, сообщил газете ВЗГЛЯД судебный юрист Натан Будовниц.

В Красногорске из окна многоквартирного дома выкинули пакет с мусором, из которого вывалилась бутылка и попала прямо в голову четырехлетней девочке. Ребенка прооперировали, сейчас ее состояние удовлетворительное. Установлено, что в той квартире проживает мать с сыном, а в день инцидента к мальчику приходили два друга.

«Здесь два момента: уголовное преследование и возмещение вреда, причиненного здоровью, в денежном выражении. Если говорить о первом, то очень важно, сколько мальчикам лет, поскольку у нас уголовная ответственность по ряду статей начинается с 16. Соответственно, здесь следствие будет разбираться, какую применить норму: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) или причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК РФ)», – говорит Будовниц.

В рамках следствия будет проведена экспертиза, которая установит, какой тяжести вред здоровью был причинен, продолжает юрист. Исходя из этого уже определят, по какой правовой норме рассматривать данное дело, после чего в судебном порядке назначат наказание.

«Насколько я понимаю, это скорее всего хулиганство, а не причинение умышленного вреда, так что не думаю, что до уголовного дела вообще дойдет. Что касается родителей, то если ребенок не может возместить материальный вред, то на опекунов может быть возложена эта обязанность», – говорит эксперт.

Юрист подчеркивает, что если будет установлено, что лицо или лица, сбросившие мусор с окна, все-таки не достигли 16 лет, то будет применяться административное наказание.