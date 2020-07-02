Крупный пожар на Тверской улице в Москве локализован

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02.07.2020, 16:30, Новости дня

Пожар в здании, построенном в конце XIX века на Тверской улице в центре Москвы, локализован, сообщил источник в экстренных службах.

«Объявлена локализация пожара, номер сложности понижен с четвертого до второго», – сообщил источник ТАСС.

В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших при крупном пожаре в здании не обнаружено, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что возгорание возникло в четверг днем на втором этаже шестиэтажного здания на Тверской улице, 24. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 50 кв. м.

Загорелось бывшее жилое здание, оно находится на реконструкции. Рассматривается версия нарушения техники безопасности при ремонтных работах, в том числе противопожарных требований.

Позднее из-за пожара по Тверской перекрыли движение в обе стороны, а площадь пожара увеличилась с 200 до 300 кв. метров.



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