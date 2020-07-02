 

Греция предупредила Турцию о последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть

02.07.2020, 16:30, Новости дня

Греция призвала Турцию сохранить статус музея у собора Святой Софии в Стамбуле, поскольку превращение собора в мечеть может спровоцировать раскол между христианами и Турцией, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас

«Мы много раз высказывались по этой теме. Это тема не греко-турецких отношений, это всемирный вопрос. Айя София – памятник всемирного культурного наследия», – приводит слова Петсаса РИА «Новости».

Он напомнил, что многие страны, включая США, призывали Турцию не менять статус музея, этот шаг, по его мнению, «создаст огромную душевную пропасть между христианами всего мира и Турцией».

«Мы надеемся, что это серьезно примет во внимание турецкое руководство и ждем его действий», – сказал официальный представитель греческих властей.

Между тем госсовет Турции в четверг провел заседание по изменению статуса собора, итоговое решение планируется принять в течение 15 дней, пишет газета Milliyet.

Адвокат Селами Караман в ходе заседания потребовал аннулировать решение от 1934 года и превратить Айя-Софию в мечеть. Он привел в качестве аргумента случай, когда суд Турции аннулировал решение от 1945 года о превращении Монастыря Хора/Мечети Карие в Стамбуле в музей.

Напомним, еще в 2019 году турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что статус собора Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть. По его словам, это будет ответом на признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В июне Эрдоган посоветовал Греции «знать свое место» в вопросе изменения статуса собора, и заявил, что в Турции есть парламент для подобных решений.



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