Познер об одобрении россиянами поправок к Конституции: Совершенно не удивлен

02.07.2020, 16:23, Разное

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал результаты голосования по поправкам к Конституции. По мнению журналиста, обнародованные ЦИК показатели соответствуют действительности.

Познер добавил, что результатами вовсе не удивлен. Он убежден, что доверие граждан к действующему президенту до сих пор на высоком уровне, что и отразилось на всенародном голосовании, пишет НСН.