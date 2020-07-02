 

Познер об одобрении россиянами поправок к Конституции: Совершенно не удивлен

02.07.2020, 16:23, Разное

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал результаты голосования по поправкам к Конституции. По мнению журналиста, обнародованные ЦИК показатели соответствуют действительности.

Познер добавил, что результатами вовсе не удивлен. Он убежден, что доверие граждан к действующему президенту до сих пор на высоком уровне, что и отразилось на всенародном голосовании, пишет НСН.



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