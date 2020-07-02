Детский омбудсмен прояснила ситуацию с оставленным в ломбарде ребенком

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02.07.2020, 16:17, Новости дня

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская прокомментировала появившуюся информацию, согласно которой мать оставила ребенка в одном из столичных ломбардов. По словам государственного деятеля, данные не соответствуют действительности.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидца заявил о том, что якобы на северо-востоке Москвы мать оставила ребенка в ломбарде. Работники организации успокоили малыша, вызвали сотрудников правоохранительных органов, после чего те увезли несовершеннолетнего в подразделение по делам несовершеннолетних.

Детский омбудсмен рассказала РИА Новости, что никакой сдачи ребенка в ломбард не было. Мать оставила его со старшим братом буквально на несколько минут, а сама отошла в магазин. Дети резвились, играли и самостоятельно забежали в ломбард. Там решили, что ребенок один, после чего и вызвали полицию, которая отвезла малыша в ПДН.

Ольга Ярославская отметила, что в настоящее время недоразумение выяснилось. Ребенок находится в семье.



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