 

Кокорин сможет сыграть против “Зенита”, если “Сочи” заплатит 40 млн рублей

02.07.2020, 16:17, Новости дня

Российский футболист "Зенита" Александр Кокорин, в 2020 году выступающий в аренде за "Сочи", сможет принять участие в очном матче против петербуржцев в случае выплаты сочинцами суммы в 40 миллионов рублей. Команды встретятся в 27 туре чемпионата России.

Как сообщает Metaratings, именно такая сумма прописана в договоре аренды футболиста между клубами. Соглашение изначально действовало до конца июня, но было продлено до фактического завершения сезона в премьер-лиги из-за последствий пандемии.

Напомним, что за время аренды в клубе с черноморского побережья Кокорин провел семь матчей российской премьер-лиги, отметившись в них семью голами.

"Сочи" сыграет с "Зенитом" на стадионе "Фишт" восьмого июля. Начало встречи намечено на 18:00 по московскому времени.



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