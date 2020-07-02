С 1 июля жители Приморья будут платить новый налог

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02.07.2020, 16:17, Новости дня

С 1 июля в Приморском крае вводится новый налоговый режим. Жители региона будут платить налог для самозанятых или налог профессиональный доход. Ставки по нему ставят 4 и 6 процентов. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в течение нескольких лет отстаивал введение специального налога для самозанятых. Благодаря этой инициативе законопослушные граждане смогут трудиться в правовом поле, что поможет развитию микробизнеса в Приморье", – заявила уполномоченный по правам предпринимателей Марина Шемилина.

"Налог на профессиональный доход поможет самозанятым гражданам выйти из нелегальной сферы и создаст им комфортные условия для работы. Особенностью данного режима является отсутствие необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предоставлять отчетности и использовать кассы. Уплата страховых взносов и самого налога осуществляется единым платежом согласно получаемым физлицом доходам", — отметила бизнес-омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что необходимо для оформления документов самозанятого налогоплательщика.

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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