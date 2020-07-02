 

Россия нарастила золотовалютные резервы

02.07.2020, 16:16, Новости дня

Золотовалютные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на 0,5 млрд долларов) и составили 568,3 млрд долларов, сообщили в Банке России.

Отмечается, что рост произошел «в результате повышения биржевых цен на золото, частично нивелированного продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», передает ТАСС.

Напомним, золотовалютные резервы РФ по состоянию на 12 июня увеличились на 1% (или на 5,6 млрд долларов) по сравнению с показателями на 5 июня – до 570,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что золотовалютные резервы РФ за период с 29 мая по 5 июня увеличились на 0,2% (или на 1,3 млрд долларов) и составили 565,2 млрд долларов.



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