 

Биржевая цена бензина Аи-95 четвертый день подряд бьет рекорды

02.07.2020, 16:16, Новости дня

Цена на бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый день подряд устанавливает рекорды за всю историю наблюдений с начала 2018 года.

Стоимость Аи-95 с поставкой в Европейской части РФ по национальному индексу выросла до 58,696 тыс. рублей за тонну, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

Этот показатель на 0,64% выше рекорда, установленного в предыдущий день.

Объем торгов составил 6,795 тыс. тонн, или 398,84 млн рублей.

Цена Аи-92 по итогам торгов выросла до 50,833 тыс. рублей за тонну по национальному индексу, рост составил 0,44% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Объем торгов этим бензином составил 12,450 тыс. тонн или 633,49 млн рублей.

Предыдущий рекорд был установлен во вторник, до этого рекордные значения фиксировались в понедельник и в пятницу. Среда была нерабочим днем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Лукашенко пообещал, что белорусы через месяц забудут о коронавирусе

28.05 / Суд Киева расстроил украинских национал-патриотов

07.05 / Турецкая лира упала до минимума по отношению к доллару

27.04 / Более 50 раз выезжали в выходные томские спасатели тушить пал травы

14.05 / Умерла исполнительница роли в «…А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

20.05 / Показан рендер нового кроссовера Hyundai Tucson 2021 года

05.06 / Эксперт: Катастрофа в Норильске показала запрос общества на достоверную экологическую информацию

11.06 / Еще одним источником возобновляемой энергии может стать влажность

27.05 / С 30 мая в Киеве начнут открывать торгово-развлекательные центры – Кличко

20.06 / Суд в США отказался по требованию администрации Трампа запрещать выход книги Болтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска