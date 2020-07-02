Биржевая цена бензина Аи-95 четвертый день подряд бьет рекорды

02.07.2020, 16:16, Новости дня

Цена на бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый день подряд устанавливает рекорды за всю историю наблюдений с начала 2018 года.

Стоимость Аи-95 с поставкой в Европейской части РФ по национальному индексу выросла до 58,696 тыс. рублей за тонну, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

Этот показатель на 0,64% выше рекорда, установленного в предыдущий день.

Объем торгов составил 6,795 тыс. тонн, или 398,84 млн рублей.

Цена Аи-92 по итогам торгов выросла до 50,833 тыс. рублей за тонну по национальному индексу, рост составил 0,44% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Объем торгов этим бензином составил 12,450 тыс. тонн или 633,49 млн рублей.

Предыдущий рекорд был установлен во вторник, до этого рекордные значения фиксировались в понедельник и в пятницу. Среда была нерабочим днем.