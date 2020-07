СМИ рассказали, кто был посредником между РФ и боевиками “Талибан”

02.07.2020, 16:15, Новости дня

Посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения “Талибан” был наркоторговец Рахматулла Азизи. Об этом говорится в материале The New York Times 1 июля.

Ссылаясь на свои источники среди американских и афганских чиновников, издание пишет, что в сообщениях американской разведки мелкий наркоконтрабандист Азизи упоминается как ключевой посредник между ГРУ России и связанными с “Талибаном” боевиками.

По данным издания, именно Азизи мог передавать талибам деньги, которые шли из РФ в качестве вознаграждения за убийство американских военнослужащих и солдат из международного воинского контингента в Афганистане.

В статье говорится, что Азизи доставлял деньги в Афганистан через многоуровневую систему переводов средств. Переводы часто дробились на более мелкие суммы, которые направлялись через несколько стран региона в Афганистан.

По данным источников издания, за убийство одного солдата коалиции предлагалось до $100 тыс.

Спецслужбы в ходе рейдов по поиску Азизи арестовали десятки его родственников и партнеров около шести месяцев назад, однако к этому моменту наркоторговец уже сбежал из Афганистана и, вероятно, находится в России, пишет The New York Times. В одном из его домов в Кабуле было найдено около полумиллиона долларов наличными.

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение “Талибан” к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стали несколько человек.

Россия и “Талибан” отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это “чушь собачья”.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

30 июня газета The New York Times со ссылкой на три связанных с разведкой источника сообщила, что у США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует Главное разведывательное управление России, на счет, связанный с исламистским движением “Талибан”.

В Пентагоне сообщили, что Россия сотрудничала с “Талибаном”, чтобы ускорить вывод войск США из Афганистана.