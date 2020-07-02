Профильный комитет Рады поддержал отставку Смолия

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02.07.2020, 16:15, Новости дня

2 июля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал постановление об отставке председателя Национального банка Якова Смолия, об этом сообщил в Facebook замглавы комитета Ярослав Железняк (фракция “Голос”).

“За” высказались 16 членов комитета (всего в него входит 33 нардепа).

“Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление. Поскольку на заседании не было главы НБУ, то будем об этом спрашивать в зале. Несемся…” – написал Железняк.

По его словам, члены комитета от “Голоса” выступили против постановления.

Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади Голови НБУ((( 16 заПредставники…

Posted by Ярослав Железняк on Neljapäev, 2. juuli 2020

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию, мотивировав это политическим давлением. “Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – подчеркнул он.

После этого сообщения Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах.

Послы стран “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

2 июля Зеленский внес в Раду проект постановления об отставке главы Нацбанка.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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