Ермак об инициативе запрета публикации прослушек чиновников: Цель – убрать токсичность с имиджа Украины

02.07.2020, 16:15, Новости дня

Прослушка разговоров украинских топ-чиновников и публикация таких материалов наносят ущерб национальной безопасности и репутации Украины. Об этом в интервью НВ 2 июля сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя идею внести законопроект о запрете обнародования незаконно записанных бесед.

Ермак отметил, что пока наработок законопроекта нет, есть только идея. В окружении президента Владимира Зеленского намерены проконсультироваться с экспертами.

“Цель этой инициативы – убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае, есть большая угроза для интересов нашей страны”, – уточнил глава ОПУ.

По его словам, публикации прослушки могут ухудшить отношения с другими государствами.

“Любые иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что ничего из их разговоров с украинскими лидерами не будет опубликовано”, – сказал Ермак.

Он добавил, что предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о преступлениях высших должностных лиц Украины, в частности коррупционных. Также запрет не будет распространяться на работу журналистов и представлять угрозы для свободы слова.

Впервые об идее такого законопроекта Ермак сказал в интервью The Washington Post, которое вышло 30 июня. Статья издания, в частности, была посвящена публикации разговоров, которые в 2016 году якобы вели тогдашний президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач в мае и июне опубликовал две партии записей якобы телефонных переговоров Порошенко и Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины. По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко лично записывал беседы.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации “Европейской правды”, Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. Экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но “сырье” он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – “не более чем дырка от бублика”.

Записи разговоров изучают в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).