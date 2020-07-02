Мировые рынки: подъем на фоне успехов в работе над вакциной от COVID-19
02.07.2020, 16:06, Новости дня
Мировые финансовые рынки в четверг переживают подъем на фоне сообщений о потенциально эффективной вакцине против нового коронавируса.
Европейские рынки по-прежнему демонстрируют позитивную динамику: в Лондоне FTSE поднялся на 0.8%, CAC-40 в Париже – на 1.4%, а DAX во Франкфурте – на 1.6%.
Повышение отмечается и на азиатских рынках. Японский Nikkei поднялся на 0.1%, а гонконгский Hang Seng – на 2.7%. Shanghai Composite повысился на 2.1%.
Повышение австралийского S&P/ASX составило 1.6%, южнокорейского KOSPI –1.3%, а тайваньский TSEC вырос на 0.8%. Рост Sensex в Мумбаи составил 1.2%.
Инвесторы демонстрируют оптимизм после того, как американский фармацевтический гигант Pfizer и германская компания BioTech сообщили, что предварительные результаты испытаний новой вакцины на людях обещают успех.
Не нефтяных рынках также отмечено оживление. Американская сырая нефть торгуется по цене 40.05 долларов за баррель, а нефть марки Brent – по цене 42.29 за баррель.
Все три американских индекса продемонстрировали позитивную динамику в преддверии предстоящего в четверг сообщения о последних данных о положении на рынке труда.
-
Служба новостей «Голоса Америки»
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет