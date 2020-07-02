Мировые рынки: подъем на фоне успехов в работе над вакциной от COVID-19

02.07.2020, 16:06, Новости дня

Мировые финансовые рынки в четверг переживают подъем на фоне сообщений о потенциально эффективной вакцине против нового коронавируса.

Европейские рынки по-прежнему демонстрируют позитивную динамику: в Лондоне FTSE поднялся на 0.8%, CAC-40 в Париже – на 1.4%, а DAX во Франкфурте – на 1.6%.

Повышение отмечается и на азиатских рынках. Японский Nikkei поднялся на 0.1%, а гонконгский Hang Seng – на 2.7%. Shanghai Composite повысился на 2.1%.

Повышение австралийского S&P/ASX составило 1.6%, южнокорейского KOSPI –1.3%, а тайваньский TSEC вырос на 0.8%. Рост Sensex в Мумбаи составил 1.2%.

Инвесторы демонстрируют оптимизм после того, как американский фармацевтический гигант Pfizer и германская компания BioTech сообщили, что предварительные результаты испытаний новой вакцины на людях обещают успех.

Не нефтяных рынках также отмечено оживление. Американская сырая нефть торгуется по цене 40.05 долларов за баррель, а нефть марки Brent – по цене 42.29 за баррель.

Все три американских индекса продемонстрировали позитивную динамику в преддверии предстоящего в четверг сообщения о последних данных о положении на рынке труда.