Ким Кардашьян показала, во что Канье Уэст превратил их ванну в ее отсутствие

02.07.2020, 16:00, Разное

Итак, прихожу я домой, а моя ванная украшена… как заколдованный лес. Как это красиво,

– рассказывает Ким Кардашьян, демонстрируя фиолетовые, зеленые и белые растения, высаженные прямо в ванной. Такой необычный букет Кардашьян подарил ее супруг Канье Уэст, сопроводив его трогательной запиской, текст которой, впрочем, оглашать на весь Instagram звезда не стала.

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Публикация от Kim Kardashian Updates (@kimkardashiansnap)30 Июн 2020 в 12:39 PDT

Напомним, ванная комната супругов произвела фурор в апреле прошлого года, когда Ким пригласила Vogue на экскурсию по своем особняку. После этого у многих фанатов возник один вопрос: как семейство пользуется своей странной раковиной? С виду она абсолютно плоская и, как казалось, даже без слива. Кардашьян задали так много вопросов по поводу раковины в комментариях, что позже ей пришлось записать видео, в котором она объяснила необычную конструкцию.

Дом Кардашьян-Уэст расположен в престижном районе Лос-Анджелеса, Хидден Хиллс. Особняк занимает около полутора гектаров земли, а рядом есть несколько строений для проживания гостей, бассейн, терраса и частный виноградник. Пара приобрела дом еще в 2014 году, но въехала в него лишь в 2017-м, завершив ремонт стоимостью 40 миллионов долларов. Интерьерами занимался один из самых известных дизайнеров современности – бельгиец Аксель Вервордт, который славится своими светлыми и просторными домами, наполненными множеством антикварных деталей.

Так ванная Ким и Канье выглядит обычноКликните на фото для просмотра галереи