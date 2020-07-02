Пациенту пришили пенис почти через сутки после повреждения органа

02.07.2020, 15:55, Разное



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В Великобритании хирурги успешно пришили половой член мужчине, повреждение у которого произошло почти за сутки до операции. Об уникальном случае рассказал журнал BMJ Case Reports.

Реплантация или повторное приживление полового члена – очень редкая операция, их было проведено порядка 100. Это срочная процедура, которая требует высокого уровня подготовки микрохирургов. Важное условие ее успешности – как можно более скорое начало. Ранее был известен случай приживления пениса через 18 часов после повреждения. Вероятность хорошего исхода через сутки считалась очень низкой.

Хирурги из Бирмингема повели реплантацию полового члена почти через 24 часа после повреждения. Пациентом был 34-летний мужчина с параноидальной шизофренией в анамнезе. Травму он нанес себе сам, пытаясь лишить себя жизни во время психотического эпизода. О повреждении стало известно через 15 часов, но врачи смогли начать операцию только после реанимационных мероприятий и лечения более тяжелых ран. Общее время отсутствия кровотока в пенисе пациента составило 23 часа.

Крупные сосуды, обеспечивающие кровообращение в половом члене, у пациента оказались в хорошем состоянии, но один из крупных нервов органа спасти не получилось.

Через шесть недель после операции у пациента работала уретра, половому члену вернулась чувствительность, он способен достигать полной эрекции.

«Успешность этого случая должна стимулировать хирургов проводить реплантации полового члена даже после длительной ишемии, поскольку возможен успешный исход. Также следует помнить о тяжелых физических и психологических последствиях потери органа», – пишут ученые.