 

Tesla присоединилась к гонке за вакциной против коронавируса

02.07.2020, 15:53, Новости дня

Tesla занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac, которая разрабатывает вакцину против коронавируса, сообщил основатель компании Илон Маск.

«Tesla в качестве стороннего проекта занимается строительством РНК-микрозаводов для CureVac и, возможно, для других», – написал Маск на своей странице в Twitter

Ранее сообщалось, что немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19 в Германии и Бельгии. Препарат будет протестирован на 168 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет

Тем временем, 17 июня Минобороны РФ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции.

Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной – будут проходить в двух медучреждениях Москвы на двух группах добровольцев по 38 человек.



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