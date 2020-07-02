Из Пироговского Центра выписали последнего поступившего с коронавирусом пациента

02.07.2020, 15:53, Новости дня

Госпиталь COVID-19 Пироговского Центра выписал последнего пациента, который поступил в медицинское учреждение с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения России.

Всего из госпиталя, открытого 3 апреля, было выписано 1149 человек, сообщило ведомство на своей официальной странице в Facebook.

За почти три месяца работы в необычных, приближенных к военным, условиях в реанимацию госпиталя поступили 152 пациента, около 60% из них подключались к аппаратам ИВЛ, один – к ЭКМО. Среди них 126 человек старше 51 года, самому молодому было 25 лет. Им спасали жизни в условиях оперативно перепрофилированного учреждения.

«Наш Пироговский Центр успешно преодолел вызов и достойно оказывал помощь коронавирусным больным в течение трех месяцев. У нас замечательные сотрудники, которые сумели быстро и профессионально настроиться на работу с пациентами с малоизученной инфекцией. У многих из них на фоне COVID-19 обострялись хронические болезни. В таких случаях, благодаря многопрофильности учреждения, наши врачи смогли выполнять экстренные операции в условиях госпиталя. Теперь наш Центр возвращается к привычной работе, чего давно ожидают плановые пациенты. Однако, при необходимости мы вновь готовы вернуться к борьбе с инфекцией. Опыт у нас уже есть, поэтому будет проще», – прокомментировал генеральный директор Пироговского Центра Олег Карпов.

По словам Карпова, теперь ценным опытом борьбы с коронавирусом врачи Пироговского Центра делятся с регионами. Для помощи на местах специалисты были командированы в Тыву и Екатеринбург. Удаленные консультации проведены для коллег из Коми.

В течение двух недель после закрытия госпиталя будет проводиться дезинфекция помещений, включая все поверхности и вентиляцию. Затем корпус вернется к деятельности по хирургическому профилю.

Госпиталь COVID-19 был открыт 3 апреля на базе многопрофильного хирургического корпуса Пироговского Центра, рассчитанного на 250 мест, и стал первым федеральным учреждением для пациентов с коронавирусом. Открытие госпиталя провел министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев оценил вероятность прихода второй волны коронавируса в течение первых недель июля.