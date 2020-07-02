 

Мнение: Есть поправки! Почему проиграли инфантильные нытики-строители прекрасной России “бу-бу-бу”?

02.07.2020, 15:45, Разное

Собственно, вот и ответ. Причем, как и в случае голосования за Путина в 2018 – разгромный. Огромная явка, подавляющий перевес, жидкая вонь от сисинят и других "думающих" людей. А почему? Как обычно – потому что если человек на 90% или сколько там состоит из воды, то российские оппозицинеры любого цвета – из удобрений. Причем, не самых качественных.

Я не стал агитировать за поправки, как меня не просили – было ясно, что вменяемый человек не может отказаться от них. Ибо поправка на запрет отчуждения земли, поправка по поводу семьи и брака, поправка за это, поправка за то – все было отлично, местами многие даже хотели жестче. Но у дурачков, которые упорно себя считают умнее всех – что, кстати, вот вообще ни разу, в фильме хорошем сказали, не признак ума, как и подобное выражение лица – все равно в бидоне под то, что они называют мозгом – не стреляет.

Ведь написать на заборе "НЕТ" (а можно было и другое из трех букв) – потом плавно свести все на Путина, что дескать – коварный карлик хочет остаться у власти любой ценой – это на кого расчитано? У Путина было 20 лет, чтобы вас придурков закатать в асфальт, посадить в психушки, наделить себя тоталитарной властью, сделать себе своего "Зеленского", у меня фантазии до вечера – что мог сделать бы ВПП, если бы думал также тупо – как вы, кто везде видит только одно. Как в одном известном анекдоте мужик везде видел сиськи, ага.

Но, это мелочи – я ж даже не психолог. Вопрос в другом и его НИКОГДА не задают "борцы". А что вы вообще можете предложить, кроме вечных истерик на тему, что вас, мудаков, миль пардон, население не любит? Даже оставим в покое ваши жопные дела. Все ведь проще!

Вы начали орать, что надо голосовать за все отдельно. Ага, валяйте, да – к 2030 году мы бы справились. Особенно на фоне того, что вы же орали бы, что надо снова и снова все оспаривать. Как орете уже сейчас. Позитифф, конструктифф, острое желание помочь стране в развитии!

Дальше – больше. Вы НИХРЕНА не можете предложить – я пишу это не первый раз и не второй. Нет в вас НИЧЕГО ПОЗИТИВНОГО! Вы вечно против, причем даже уже не как Баба-Яга из известного мультика. Вы просто, простите, ну – как заболевание плохое на теле общества. Вот вас загнали более-менее под шконку, но дай вам власть – вы же уничтожите носитель, тот организм за счет которого живете! Потому что дай вам два металлических шара – вы один погнете, а другой потеряете. Хотя, скорее всего продадите по дешевке на Запад.

Но все это прекрасно. Только очень недалекий человек, а других там не осталось, мог орать, хоть рядом с Навальным, хоть без него. Вы также зашкварились с Путиным и выборами, Крымом и Украиной, Сирией и Асадом, коронавирусом и карантином.

И, да, я пишу это просто от души. Вылечить мудаков невозможно, как вывести из некоторых хохлизм. Живите просто с этим – вы опять наложли в штаны и убеждаете всех, что в этом опять виноват Путин.

А мы победили.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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