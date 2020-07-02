СТС начал работу сразу над семью сериалами: “Кухня. Война за отель”, “СеняФедя”, “Ивановы-Ивановы” и другие

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02.07.2020, 15:37, Разное

Юрий Стоянов, Алексей
Макаров, Михаил Трухин и другие артисты заняты на площадке картины “Гости из
прошлого”. События многосерийной ленты начинаются в 1982 году.
Выдающийся ученый проводит эксперимент, во время которого что-то идет не по
плану. В результате неудачного опыта одна половина квартиры профессора остается
в 80-х, а другая перемещается в наши дни.

Съемками сериала “Гости из прошлого” занимается компания “Небо”.
Генеральный продюсер проекта – Резо Гигинеишвили.

Самый популярный ситком 2019 года “Кухня. Война за отель” скоро тоже получит продолжение. Звезды ленты Дмитрий Нагиев и Дмитрий
Назаров вновь встретились перед камерами. Сейчас киношники снимают в павильонах в
Подмосковье, после этого группа вернется на основную локацию – на курорт Красная Поляна в Сочи.

Возобновлена работа над спин-оффом “Кухни”, комедии “СеняФедя”.
Поклонники ждут четвертый сезон теленовеллы. В новой части героям Сергея
Лавыгина и Михаила Тарабукина предстоит множество приключений. Их ждут
финансовые трудности и романтические потрясения.

В новом телесезоне свет увидит комедия
“Родительский комитет”. В проекте появится еще одна звезда “Кухни” – Виктор
Хориняк. Сюжет картины развивается вокруг нерадивого отца, который становится
частью коллектива инициативных мам и пап. Герой преследует определенную
цель – после развода он пытается
получить опеку над сыном.

Звезды сериала “Ивановы-Ивановы” в скором времени тоже
встретятся с поклонниками. В ленте вновь появятся Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Александра
Флоринская и Семен Трескунов.
Персонажи артистов попытаются стать лучшими фермерами в районе.

Актер Павел Деревянко снимается в продолжении проекта
“Дылды”. В новой части герою комедии, тренеру Михаилу Ковалеву, придется
несладко. Сексуальная волейболистка Диана лишит персонажа спокойствия. Роль
красавицы-спортсменки досталась блогеру Снежане Самохиной.

Тема спорта будет затронута и в новом проекте СТС “Регби”.
Креативным продюсером сериала стал Илья Куликов. Героям теленовеллы придется
пережить много драматических событий.



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