СТС начал работу сразу над семью сериалами: “Кухня. Война за отель”, “СеняФедя”, “Ивановы-Ивановы” и другие

02.07.2020, 15:37, Разное

Юрий Стоянов, Алексей

Макаров, Михаил Трухин и другие артисты заняты на площадке картины “Гости из

прошлого”. События многосерийной ленты начинаются в 1982 году.

Выдающийся ученый проводит эксперимент, во время которого что-то идет не по

плану. В результате неудачного опыта одна половина квартиры профессора остается

в 80-х, а другая перемещается в наши дни.

Съемками сериала “Гости из прошлого” занимается компания “Небо”.

Генеральный продюсер проекта – Резо Гигинеишвили.

Самый популярный ситком 2019 года “Кухня. Война за отель” скоро тоже получит продолжение. Звезды ленты Дмитрий Нагиев и Дмитрий

Назаров вновь встретились перед камерами. Сейчас киношники снимают в павильонах в

Подмосковье, после этого группа вернется на основную локацию – на курорт Красная Поляна в Сочи.

Возобновлена работа над спин-оффом “Кухни”, комедии “СеняФедя”.

Поклонники ждут четвертый сезон теленовеллы. В новой части героям Сергея

Лавыгина и Михаила Тарабукина предстоит множество приключений. Их ждут

финансовые трудности и романтические потрясения.

В новом телесезоне свет увидит комедия

“Родительский комитет”. В проекте появится еще одна звезда “Кухни” – Виктор

Хориняк. Сюжет картины развивается вокруг нерадивого отца, который становится

частью коллектива инициативных мам и пап. Герой преследует определенную

цель – после развода он пытается

получить опеку над сыном.

Звезды сериала “Ивановы-Ивановы” в скором времени тоже

встретятся с поклонниками. В ленте вновь появятся Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Анна Уколова, Александра

Флоринская и Семен Трескунов.

Персонажи артистов попытаются стать лучшими фермерами в районе.

Актер Павел Деревянко снимается в продолжении проекта

“Дылды”. В новой части герою комедии, тренеру Михаилу Ковалеву, придется

несладко. Сексуальная волейболистка Диана лишит персонажа спокойствия. Роль

красавицы-спортсменки досталась блогеру Снежане Самохиной.

Тема спорта будет затронута и в новом проекте СТС “Регби”.

Креативным продюсером сериала стал Илья Куликов. Героям теленовеллы придется

пережить много драматических событий.