Утверждена новая дата перенесенного фестиваля “Кинотавр”

02.07.2020, 15:37, Разное

Проведение 31-го российского кинофестиваля “Кинотавр” было запланировано с 7 по 14 июня, но было отложено из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Теперь стало известно, что фестиваль пройдет осенью.

На официальном сайте мероприятия сообщается, что кинофестиваль будет проведен в Сочи с 11 по 18 сентября. Эти даты были официально утверждены. Однако из соображений безопасности фестиваль станет менее массовым: количество гостей будет уменьшено, а развлекательная программа сокращена.