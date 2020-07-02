 

В «Союзмультфильме» объяснили, почему не будет новых серий про Карлсона

02.07.2020, 15:30, Новости дня

Российского продолжения мультфильма о Карлсоне не будет из-за разногласий с наследниками писательницы Астрид Линдгрен, создавшей знаменитого литературного персонажа, сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«У нас не до конца урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у шведских наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. В этой связи, скорее всего, российского продолжения «Карлсона» не будет. Нам не удалось договориться», – передает РИА «Новости» слова Слащевой.

По ее мнению, РФ – единственная страна, где смогли сделать из Карлсона хоть и вредного, но абсолютно позитивного персонажа, которого все любят.

«Нигде больше это не удалось. Я бы сказала, что в РФ сделали самые успешные экранизации и Карлсона, и, например, Пеппи Длинныйчулок. В других странах, где покупались лицензии, этого сделать не удалось», – отметила она.

Председатель правления также сообщиола, что до сих пор киностудии не вернулась еще одна важная категория прав – эфирное телевидение.

«Студия в конце прошлого года смогла выкупить права на платное телевидение. Годом ранее мы выкупили права на интернет, осталось эфирное телевидение, которое мы пока выкупить не можем по целому ряду причин. Но по этой категории прав, по крайней мере, студия получает роялти», – рассказала Слащева.

Ранее директор киностудии Борис Машковцев объявил, что в новых сериях «Ну, погоди!» Волк не будет курить, так как эта отличительная черта персонажа устарела и будет неправильно воспринята зрителями.



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