В Раде заявили о планах Порошенко устроить «кровавый» госпереворот на Украине

02.07.2020, 15:30, Новости дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами готовит «кровавый» госпереворот в стране, который повлияет на президентство Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

«Сегодня формируется та история, которая осенью будет стоить Украине крови и государственности. Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как «Азов», «Национальный корпус», и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь», – сообщил Кива в эфире телеканала ZIK.

По его словам, «это будет стоить президенту власти». Кива подчеркнул, что Зеленский станет «сакральной жертвой, которая и будет нужна той банде».

Также он добавил, что избирательный штаб Петра Порошенко возглавил бывший исполняющий обязанности президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Порошенко объединился с Турчиновым, который является системным человеком, умеющим делать перевороты. Мы были свидетелями такого переворота в 2014 году, и убедились, что играться он ни с кем не будет», – подчеркнул Кива.

Депутат уточнил, если Зеленский не остановит «сегодняшний хаос, давление на украинцев», то государство прекратит свое существование.

Ранее сообщалось, что пропрезидентская партия «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство среди остальных политических партий на Украине, однако, согласно опросу, ее рейтинг составляет менее 30%.

Накауне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинцам можно не бояться государственного переворота. Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил шансы нового Майдана на Украине.