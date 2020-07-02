Лукашенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

02.07.2020, 15:30, Новости дня

Центризбирком Белоруссии получил пакет документов от президента страны Александра Лукашенко для регистрации кандидатом на пост главы республики.

«Пакет документов на регистрацию Александра Лукашенко кандидатом в президенты сегодня принят Центризбиркомом», – сообщили РИА «Новости» в комиссии.

Документы предоставил глава инициативной группы Лукашенко, руководитель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.

Лукашенко стал седьмым политиком, подавшим документы для регистрации в кандидаты на высший государственный пост. На данный момент документы подали экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечня и безработная Светлана Тихановская.

Из семи претендентов на пост главы государства 100 тыс. достоверных подписей граждан для регистрации собрали все, кроме Цепкало. 14 июля пройдет заседание ЦИК, на котором будет приниматься решение о регистрации либо нерегистрации претендентов.

Комиссия учтет факты нарушения избирательного законодательства в период сбора подписей, если таковые будут установлены.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. При этом главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой.

Евросоюз может ввести санкции против руководства Белоруссии, если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.