Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

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02.07.2020, 15:30, Новости дня

Движение по Тверской улице в Москве перекрыли в обе стороны из-за пожара в доме № 24, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В Twitter ЦОДД указывается, что «Тверская перекрыта в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца».

Возгорание в доме 24 на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Движение по Тверской в сторону области ограничено до 1 полосы.

Объезжайте! pic.twitter.com/4jyPACXV6c

— ЦОДД (@gucodd) July 2, 2020

«Движение на прилегающих улицах сильно осложнено. Пожалуйста, временно воздержитесь от поездок в центр города», – отмечается в публикации.

В экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась с 200 до 300 кв. метров, угроза распространения огня сохраняется, передает ТАСС.

Пламя уже распространилось со второго на третий и четвертый этажи здания, которое было построено в 1890 году. Пожару присвоен четвертый номер сложности (самый высокий для Москвы – пятый).

Возгорание возникло в четверг днем на втором этаже шестиэтажного здания на Тверской улице, 24. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 50 кв. м.

Горит бывшее жилое здание, оно находится на реконструкции. Рассматривается версия нарушения техники безопасности при ремонтных работах, в том числе противопожарных требований.



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