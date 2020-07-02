ЦИК аннулировал результаты голосования на избирательном участке в Раменках

02.07.2020, 15:23, Разное

Центризбирком аннулировал результаты голосования по поправкам

в Конституцию на избирательном участке 2783 в Раменках. Об этом сообщила глава

ЦИК Элла Памфилова.

“Полностью отменены итоги на одном участке, поскольку они не

позволяют определить результаты. В районе Раменки был зафиксирован вброс

бюллетеней председателем комиссии. В связи с невозможностью определить

волеизъявление участников голосования признаем недействительными итоги

голосования на участке 2783”, – объявила она на итоговой пресс-конференции ЦИК.

На 23 участках в 6 регионах и в связи с нарушениями, не

позволяющими достоверно определить итоги референдума, голосование было признано

недействительным.