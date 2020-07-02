 

ЦИК аннулировал результаты голосования на избирательном участке в Раменках

02.07.2020, 15:23, Разное

Центризбирком аннулировал результаты голосования по поправкам
в Конституцию на избирательном участке 2783 в Раменках. Об этом сообщила глава
ЦИК Элла Памфилова.

“Полностью отменены итоги на одном участке, поскольку они не
позволяют определить результаты. В районе Раменки был зафиксирован вброс
бюллетеней председателем комиссии. В связи с невозможностью определить
волеизъявление участников голосования признаем недействительными итоги
голосования на участке 2783”, – объявила она на итоговой пресс-конференции ЦИК.

На 23 участках в 6 регионах и в связи с нарушениями, не
позволяющими достоверно определить итоги референдума, голосование было признано
недействительным.



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