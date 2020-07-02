 

У певицы Sia родились внуки

02.07.2020, 15:23, Разное

Известная австралийская певица Сиа призналась, что стала бабушкой. У ее младшего сына родились двое сыновей.

Исполнительница не стала называть имен своих внуков и сообщила, что не намерена в ближайшее время делиться их фотографиями. Однако она заявила, что готова с радостью посвящать им все свое свободное время.

Напомним, что Сиа является приемной матерью двух сыновей. Они попали в ее семью в 2019 году, когда обоим детям было по 18 лет.



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