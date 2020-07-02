 

Турция потребовала от Франции извинений за инцидент в Средиземном море

02.07.2020, 15:16, Новости дня

Анкара ждет от Парижа извинений за инцидент между турецкими и французскими военными кораблями в Средиземном море, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как информирует Reuters, именно инцидент у берегов Ливии привел к тому, что отношения Парижа и Анкары испортились.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, служит яркой иллюстрацией «смерти мозга НАТО». Также французский лидер заявил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что Анкара играет в Ливии в «опасную игру».

В ответ пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой заявил, что слова Макрона можно объяснить лишь помутнением рассудка. 

Напомним, 17 июня в Средиземном море у берегов Ливии турецкий фрегат при помощи радара засек французский военный корабль, когда тот пытался приблизиться к ролкеру Cirkin, который перевозил оружие, предназначавшееся для сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об обострении в отношениях Парижа и Анкары.



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