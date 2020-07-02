 

Суд Лондона лишил Мадуро доступа к венесуэльскому золоту на 1 млрд долларов

02.07.2020, 15:16, Новости дня

Суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии, пишут СМИ.

«Какими бы ни были основания для этого признания, правительство Ее Величества безоговорочно признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы», – цитирует судью Найджела Тира ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Судья отметил, что Лондон «более не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы», поскольку «нет основания для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро президентом де-факто».

Представители Венесуэлы заявили о намерении оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

В конце мая Центральный банк Венесуэлы подал иск в лондонский суд против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота на 930 млн евро.

В январе Банк Англии ответил отказом Мадуро, который хотел вернуть принадлежащее Боливарианской Республике золото. Сообщалось, что такое решение было принято из-за давления со стороны Соединенных Штатов.



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