 

В Ботсване произошло «катастрофическое вымирание» слонов

02.07.2020, 15:16, Новости дня

Количество загадочных смертей слонов в Ботсване возросло почти вдвое за несколько недель, сообщают СМИ. Умерли по меньшей мере 350 особей.

Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на директора службы по охране природы в базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найла Маккенна, что первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. К середине июня число найденных умерших слонов достигало почти 170, передает РИА «Новости».

«По меньшей мере 350 слонов умерли – такие масштабы поражают. Ботсвана является домом для трети африканских слонов и 10% из них водятся в этом регионе, поэтому это может значительно повлиять на мировую популяцию», – указал эксперт, назвав ситуацию «катастрофическим вымиранием».

Местные жители сообщили, что видели еще несколько ослабленных особей. Это означает, что число смертей среди слонов может продолжать расти, отмечает телеканал.

Аэрофотосъемка показала, что останки почти 70% умерших слонов были обнаружены в местах водопоев. Точная причина массовой гибели пока не известна.

Так как все туши были найдены нетронутыми, браконьерство как возможную причину смерти животных исключили. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми также не являются причинами их гибели.

Напомним, в октябре 2019 года пять слонов погибли при попытке спасти детеныша в Таиланде.



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