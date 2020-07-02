 

Второй тест Джоковича на коронавирус оказался отрицательным

02.07.2020, 15:06, Новости дня

Первая ракетка мира Новак Джокович сдал повторный тест на COVID-19. На этот раз результат казался отрицательным. Не подтвердился диагноз и жены теннисиста Елены.

В июне Новак Джокович организовал в Хорватии турнир, первый после пандемии коронавируса. Однако соревнования не были закончены из-за выявления вируса у нескольких участников. Среди заболевших Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицкий. Положительным оказался тест у Джоковича и его жены. Причиной вспышки называлось несоблюдение эпидемилогических нор во время турнира.

Новак и Елена прошли повторную проверку. На этот раз коронавирус не был найден у семейной четы. Однако Джоковичам предстоит пройти и третье тестирование.



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