 

Путин поблагодарил тех, кто голосовал “за”, и понимает тех, кто против

02.07.2020, 15:06, Новости дня

За голосование по поправкам в конституцию РФ президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян. "Спасибо вам большое за поддержку и доверие", — обратился к гражданам на заседании оргкомитета "Победа" Путин. Заседание оргкомитета в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

По словам Путина, после развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени. Поэтому и экономика современной России, и ее политическая система находятся еще в стадии становления. При этом президент РФ признался, что он понимает тех граждан, которые проголосовали против внесения в Основной закон поправок, так как в стране много нерешенных проблем, а люди зачастую сталкиваются с несправедливостью в жизни, с черствостью и безразличием.

2Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное, — сообщил глава российского государства. — Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто не дорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее".

За поправки в Конституцию РФ проголосовали 57,7 миллиона россиян. Это 52,95% всех имеющих право голоса россиян. При этом поправки поддержали 77,92% россиян, против были 21,27%. Поправки в Основной закон вступят в силу сразу после подведения итогов всенародного голосования.



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