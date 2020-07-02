Волонтеру Конституции предложили замуж во время голосования

02.07.2020, 15:06, Новости дня

В городе Бугуруслан Оренбургской области девушка-волонтер, работающая в День голосования по изменениям в Конституцию, получила предложение о замужестве. Обряд бракосочетания по мусульманской традиции у молодой пары пройдет 3 июля.

Молодой человек хотел, чтобы предложение руки и сердца запомнился возлюбленной. Поэтому он взял увольнительную в военной части и без предупреждения приехал в город. Девушка была несказанно рада, передает ГТРК "Оренбург", выходящая в эфир на телеканале "Россия 24".

Отметим, что Гузель Мугинова работает волонтером уже 6 лет. А принимать участие в добровольческой деятельности в День голосования, для нее особая честь.

Как сообщает оренбургский облизбирком, 73,6% избирателей проголосовали за поправки к Конституции России. 25,29% — высказались против них. Высокий процент одобрения в Шарлыкском и Северном районах — более 86%. Мнения избирателей ЗАТО Комаровского разделились почти пополам. 51,8% высказались за, 47,4% — против. Явка в Оренбуржье составила 73,55%.

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ГТРК "Оренбург"