 

Зеленским недовольны 52% украинцев – соцопрос

02.07.2020, 15:05, Новости дня

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского недовольно большинство граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Так, недовольство деятельностью главы государства высказали 52% респондентов; 36% опрошенных довольны работой Зеленского.

Работой председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова довольны 21% опрошенных, недовольны – 51%. При этом около трети респондентов затруднились оценить его работу.

Деятельностью Верховной Рады в целом довольны только 9% опрошенных, 76% оценивают работу парламента негативно.

Деятельностью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля довольны 9%, недовольны – 56%. Работой Кабинета Министров удовлетворены 8% опрошенных, 71% – не удовлетворены.

Опрос проводился с 24-го по 28 июня 2020 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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