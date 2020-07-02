 

ГБР обнаружило новые факты пыток в Кагарлыкском отделе полиции

02.07.2020, 15:05, Новости дня

Государственное бюро расследований Украины обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции. Как сообщает пресс-служба бюро, в январе и мае 2020 года сотрудники полиции избивали задержанных, чтобы добиться признания вины в совершении краж.

По информации ведомства, полицейские били потерпевших, вывозили их в багажнике авто за город, пытали электрическим током и приковывали наручниками к батарее.

“По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум сотрудникам отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе. Всего следователи ГБР сообщили о подозрении уже четырем сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога”, – заявили в ГБР.

25 мая 2020 года сотрудники ГБР задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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