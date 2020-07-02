В Минфине подтвердили, что приостановили выпуск еврооблигаций из-за отставки Смолия

02.07.2020, 15:05, Новости дня

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что приостановка выпуска 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2021–2022 годах связана с заявлением главы Нацбанка Якова Смолия об отставке. Об этом 2 июля на пресс-конференции сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Как только мы завершили выпуск [еврооблигаций], мы узнали новость, которая нас мягко говоря смутила и даже шокировала – отставка председателя НБУ. В связи с этим были длинные ночные переговоры с инвесторами, с нашими юридическими советниками. Мы советовались, каким образом мы должны действовать в этой ситуации, поскольку это событие в мире международных финансов является достаточно существенным. Поэтому нами утром было принято взвешенное решение остановить этот выпуск”, – сообщил министр.

Марченко добавил, что инвесторы одобрили такое решение министерства.

“Мы показываем, что мы как государство Украина не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то и делая непродуманные шаги. Если есть вопросы у инвесторов, так рынки сразу отреагировали, мы готовы сделать определенную паузу и затем дальше решать, что и как мы будем делать”, – подчеркнул он

Кроме того, министр отметил, что худшего момента, чем вчерашнее заявление председатель Нацбанка для выпуска евробондов не могло и быть.

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была отменена после того, как Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

“Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма”, – заверили в Офисе президента.

Послы “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.