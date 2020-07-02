Помпео пообещал ответ «соответствующим образом», если данные о российских «наградах» Талибану подтвердятся

02.07.2020, 14:56, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал «отреагировать соответствующим образом», если подтвердится, что Россия выплачивала вознаграждения повстанцам Талибана в Афганистане за убийства американских солдат.

«Я не буду отсиживаться в стороне, когда речь зайдет о действиях нашей администрации и президента Трампа по привлечению Владимира Путина к ответственности за злонамеренную активность», – заявил Помпео телеканалу Fox News.

«И если мы обнаружим, что есть свидетельства, что он подвергает наших солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев в опасности в любом месте в мире, в том числе в Афганистане, я абсолютно уверен, что президент Трамп поручит мне, да и сам отреагирует соответствующим образом», – указал Помпео.

Заявление Помпео появилось на фоне пристального внимания к реакции администрации Дональда Трампа на разведданные, свидетельствующие о том, что российские агенты, возможно, предлагали награду за убийства американских военнослужащих в Афганистане.

Информация о предполагаемых наградах, о которой первой сообщила газета New York Times, вызвала возмущение в Конгрессе, и многие законодатели потребовали принять меры.

Но госсекретарь заявил, что президент Трамп и его администрация занимают твердую позицию в отношениях с Россией.

«Ни одна администрация не привлекала Россию к ответственности так, как нынешняя. Я могу только сожалеть, что бывший вице-президент [Джо] Байден не привлекал Россию к ответственности. Нам не пришлось бы столько подчищать за ними», – сказал Помпео.

«Провалы предыдущей администрации дали русским большое пространство для маневра, – продолжил он, не вдаваясь в детали. – Мы дали отпор. Мы ввели санкции против большего числа россиян, чем любая другая администрация в истории».

В то же время Помпео заявил, что «русские поставляют оружие Талибану много лет, так что это актуальная проблема».

Его аргумент подтверждается докладом Пентагона, в котором говорится, что Россия активно работает с Талибаном и другими группировками в Афганистане, чтобы ускорить вывод американских войск из этой страны.

«По состоянию на февраль, российское правительство работало с центральным правительством, странами региона и Талибаном, чтобы усилить влияние в Афганистане, ускорить вывод американских военных и решить проблемы в области безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода», – говорится в докладе.

«Россия оказывает политическую поддержку Талибану, чтобы получить влияние в этой группировке, ограничить западное военное присутствие и поощрить операции против “Исламского государства”, хотя Россия публично отрицает свое участие», – говорится в докладе.

В документе отмечается, что Москва поддержала февральское соглашение между США и Талибаном «в надежде, что примирение помешает долгосрочному военному присутствию США».