Влад Соколовский о причинах расставания с Ритой Дакотой, жизни после развода и новых отношениях

02.07.2020, 14:54, Разное

Расставание Влада Соколовского и Риты Дакоты было настолько неожиданным, насколько и громким. Подробности их личных взаимоотношений летом 2018-го узнали даже те, кто за ними ранее не следил. Рита дала на эту тему множество интервью и написала личных Instagram-постов, Влад же долгое время хранил молчание, изливал переживания в песнях или также высказывался в соцсетях, но кратко. Так было до сегодняшнего дня, пока артист не стал участником шоу “Алена, блин!”. Публикуем самые интересные цитаты из интервью, его полную версию вы можете увидеть в ролике ниже.

О новых отношениях, которые, впрочем, уже закончились:

Влад Соколовский впервые подтвердил слухи о романе с Ангелиной Сурковой – моделью, певицей и участницей кастинга в группу Serebro – и добавил, что они провели вместе карантин и уже расстались. Всего они встречались 9 месяцев.

У нас очень странная была ситуация. Мы вообще несколько раз в течение этих отношений сходились и расходились, у нас были такие качели по ряду причин. И последний раз это было в конце марта, потом была самоизоляция, потом был диагноз (Влад переболел коронавирусом – прим. ред.). И в течение этого периода мы пришли к тому, что мы разбегаемся, но нам не давали такой возможности. Поэтому последние две недели мы были в понимании того, что мы расходимся, но не могли сделать этого физически – ж*** к ж*** две недели.

Влад также добавил, что был инициатором разрыва и что само расставание – “неприятно, потому что это были реальные чувства, хорошие”. В качестве причины Влад указал “фундаментальные вещи”, в подробности вдаваться отказался, отметив лишь – “ей не подхожу я, а мне – она”.

Ангелина Суркова Ангелина Суркова

О жизни после развода с Ритой Дакотой:

На момент развода я потерял все – прежде всего, семью, очень много близких людей, уважение, по сути себя потерял – меня выбило колоссально. Профессию на время тоже потерял, потому что лояльность улетела, мне все отказали. Но это было полезное время.

Первое время я вообще слабо что понимал и осознавал. Я никогда не циклился на том, каково мне, больше переживал за другое. Меня одним махом накрыло суровое, очень жесткое осознание всего того, что произошло, и я очень долгое время занимался самобичеванием. Но я никому этого не показывал. У меня не было истерии, я не взрывался, не пытался показать, что мне хорошо.

О долгом молчании после разрыва с Ритой Дакотой:

Во-первых, я хочу сказать в оправдание Риты – не с позиции того, что она делала что-то не так, а с позиции того, что на нее тогда тоже обрушилась волна. Она живой человек, она женщина, с которой произошла такая ситуация, и моя позиция изначально – она имеет право на эти эмоции. Я не считаю, что она должна была меня выгораживать. Это ее право, и нет в этом ничего такого страшного.

А почему я не выходил – потому что не хотел продолжения конфликта. Я постарался – насколько смог – максимально все сгладить – потом уже, после ситуации – старался не провоцировать. Я написал один пост, а все остальное я не считаю общественным достоянием, это наши личные моменты, которые знаем только мы.

Влад Соколовский и Рита Дакота с дочерью Мией

О причинах расставания:

Причиной стала моя неосознанность. Если бы я был в осознанном состоянии, проработанный, как, например, сейчас – я понимаю что из чего исходило, от А до Я… Главной ошибкой, думаю, было… У нас с Ритой было выражение “прикрывать газеткой и идти дальше”. Знаешь, когда бывают какие-то конфликтные ситуации и люди думают “давай прикроем и пойдем дальше”. Думаю, вот такая модель и была ошибкой. Отношения – это работа, осознанная работа двух людей, которые хотят, чтобы у них была осознанная связь.

Рита Дакота и Влад СоколовскийКликните на фото для просмотра галереи

Об отношении к новому бойфренду Дакоты:

Я радуюсь, честно, искренне радуюсь. Я ее избранника знал еще до того, как они стали встречаться. Для меня только важно было знать, с кем будет находиться, контактировать мой ребенок. А я про Федю знаю только хорошее. И когда вижу, что Рита рада, что она цветет, что у нее есть творчество, что рядом с ней хороший человек и рядом с моим ребенком хороший человек, я рад, потому что я к Ритке супердушевно отношусь.

Родители Влада, Влад с Мией, Рита Дакота и Федор Белогай

Сожалеет ли он о произошедшем:

Сожалею ли я о поступках, которые совершал, – безусловно, да. Потому что то, что я совершал, это неправильно ни под каким углом, и это такой мой определенный ковш, который я буду за собой все равно тянуть – где-то внутри себя, глубоко. Повлияла ли вся эта ситуация и этот бешеный трындец на меня как-то благоприятно и включила мой мозг? По большому счету, это был мой волшебный пендель, который я получил таким образом. Сложным. И мне очень жаль, что именно таким образом я его получил, а не додумался сам.